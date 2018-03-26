«Мы одновременно ведем переговоры с китайцами, чтобы посмотреть, сможем ли мы достичь соглашения», — сказал он. «Как сказал президент, мы хотим сократить недостаток торгового баланса на 100 млрд долларов в течение следующего года. Я с осторожностью надеюсь, что мы достигнем соглашения».

Китай занимает второе место по величине экономике после Соединенных Штатов на мировом рынке.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 700 пунктов в четверг по заказу Трампа, чтобы навязать Китаю новые тарифы за якобы нарушения прав интеллектуальной собственности, а Китай в свою очередь пообещал наложить пошлину как минимум на 3 миллиарда долларов на тарифы на экспорт США.

«На фондовом рынке существует много разных нюансов, но я думаю, что самое главное, на что стоит обратить внимание, — рынок будет расти и сокращаться в краткосрочной перспективе, а реальная важная проблема заключается в том, где он будет долгосрочным. И с тех пор рынок все еще остается огромным», — сказал Мнучин.

«Я не ожидаю большого влияния на экономику», — добавил он, на фоне опасений по поводу торговой войны. «Мы очень осторожно относимся к тому, как мы это делаем и что делаем».

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира