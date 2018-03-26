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В Минфин США заявили, что тарифная политика относительно Китая будет продолжена, несмотря ни на что
26.03.2018 00:53
В Минфин США заявили, что тарифная политика относительно Китая будет продолжена, несмотря ни на что «Мы собираемся продолжить наши тарифы. Мы работаем над этим» Президент Трамп не блефовал, когда он постановил сумму в 60 миллиардов долларов в виде тарифов для Китая, в попытке сбалансировать торговлю между странами, и он полностью намерен наложить дополнительную плату на импорт, заявил министр финансов США Стив Мнучин.«Мы собираемся продолжить наши тарифы. Мы работаем над этим», — сказал Мнучин в интервью Fox News Sunday, признав, что США также пытаются заключить торговую сделку с Китаем, в которой страна снизит тарифы и продолжит открывать свои рынки.

«Мы одновременно ведем переговоры с китайцами, чтобы посмотреть, сможем ли мы достичь соглашения», — сказал он. «Как сказал президент, мы хотим сократить недостаток торгового баланса на 100 млрд долларов в течение следующего года. Я с осторожностью надеюсь, что мы достигнем соглашения».

Китай занимает второе место по величине экономике после Соединенных Штатов на мировом рынке.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 700 пунктов в четверг по заказу Трампа, чтобы навязать Китаю новые тарифы за якобы нарушения прав интеллектуальной собственности, а Китай в свою очередь пообещал наложить пошлину как минимум на 3 миллиарда долларов на тарифы на экспорт США.

«На фондовом рынке существует много разных нюансов, но я думаю, что самое главное, на что стоит обратить внимание, — рынок будет расти и сокращаться в краткосрочной перспективе, а реальная важная проблема заключается в том, где он будет долгосрочным. И с тех пор рынок все еще остается огромным», — сказал Мнучин.

«Я не ожидаю большого влияния на экономику», — добавил он, на фоне опасений по поводу торговой войны. «Мы очень осторожно относимся к тому, как мы это делаем и что делаем».

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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