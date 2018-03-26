Адвокат Надежды Савченко Чергуз считает, что прокуротура повлияла на решение судьи по делу и это поможет Надежды выйти из-за решетки,передает со ссылкой на .

Чевгуз отметил, что во время оглашения решения судья сослался на доказательства не исследованы во время уголовного дела. Это дает основания для обжалования.

"Когда судья читал решение, передо мной лежало представление прокурора. Даже грамматические ошибки и оговорки автоматически перекочевали в решение судьи. Это распространенная практика. Прокурор дает судье флешку с текстом и судья читает. За два часа нельзя написать решение на 16 листах. Вижу здесь влияние со стороны прокуратуры на судью ", - сказал адвокат.

Ранее Виктор Чевгуз заявил, что народный депутат Надежда Савченко подаст апелляцию на решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

23 марта суд арестовал Надежду Савченко на 59 суток до 20 мая 2018 года. Нардепа обвиняют в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержении конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией". Организовала ее, "чтобы власть поняла, что она также смертена". Надежде Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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