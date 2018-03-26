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В полиции подтвердили задержание экс-главы патрульных Харькова за вождение в нетрезвом состоянии
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26.03.2018 01:02
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Экс-руководитель патрульной полиции Харькова Евгений Мельник был
уволен из правоохранительного органа в 2017 году, отметила
пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая. Мельник был
назначен главным патрульным Харькова в сентябре 2015 года Скриншот:
МВС УКРАЇНИ / YouTube "Водитель имел явные признаки алкогольного
опьянения. На него был составлен протокол по статье 130 Кодекса
Украины об административных правонарушениях (управление
транспортным средством людьми в состоянии опьянения)", –
сказала она.Кутовая подчеркнула, что Мельник был уволен из полиции
в 2017 году.Пресс-секретарь патрульной полиции отметила, что к
экс-главе харьковских патрульных при задержании применили
спецсредства, потому что он пытался убежать и оказывал
сопротивление.Выяснилось также, что Мельник управлял автомобилем,
не имея на это соответствующих документов.Задержанный уже отпущен
на свободу, протоколы о нарушении им правил дорожного движения
будут направлены в суд."Киев оперативный" сообщал, что в ночь
на 25 марта Мельник проехал на красный сигнал светофора возле ТРЦ
Lavina, после чего за ним началась погоня. Автомобиль остановился
на улице Рубежовской. Мельник оказывал сопротивление, ударив
полицейского в лицо.Отмечалось, что в 2014 году на него уже
составляли протокол за вождение в состоянии алкогольного
опьянения.Главным патрульным Харькова Мельника назначили в сентябре
2015 года. На этой должности он проработал до ноября и был, по
официальной информации, направлен в Киев.
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