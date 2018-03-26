|В Кемерово десятки тел разместили у местной школы, пожар продолжается, прогнозируют увеличение количества погибших
|26.03.2018 01:12
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Десятки тел погибших разместили у местной школы №7. Об этом сообщает со ссылкой на местные СМИ и пользователей социальных сетей.
Пока официально подтверждена смерть 37 человек. Все найденные тела были обнаружены на 4 этаже ТЦ.
К тому же выяснилось, что торговый центр “Зимняя вишня” уже несколько лет не проверялся на пожарную безопасность, так как по документам объект относится к малому бизнесу, и в его отношении действуют так называемые “надзорные каникулы”.
По информации СМИ, хозяин ТЦ — прежний депутат Топкинского района Кемеровской области от “Единой России”.
Как сообщал погибли по меньшей мере 37 человек, 40 детей числятся пропавшими без вести.
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