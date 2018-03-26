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Смешко о Савченко: Реализация этого дела угрожает национальной безопасности и обороне
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26.03.2018 01:34
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Задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко
помогает президенту РФ Владимиру Путину создавать "картинку" о том,
что в Украине нет государственных институтов власти, отметил
экс-глава СБУ Игорь Смешко. Смешко считает, что генпрокурор сделал
политическое заявление Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
"Реализация этого дела наносит объективную угрозу национальной
безопасности и обороне. Она работает на картинку президента России
Владимира Путина, которую он создавал с 2008 года, начиная с
Мюнхенской конференции, когда сказал, что Украина – это не
государство, там нет государственных институтов власти", –
сказал он.По словам экс-главы СБУ, выступление генерального
прокурора Украины Юрия Луценко, который обвинил Савченко в
подготовке теракта, было политическим."Никакой юридической
составляющей в его заявлении не было. Он действительно
бездоказательно, еще до того как СБУ успела это доказывать, делает
политическое заявление. Это "взрывает" внутри общество. Фактически
то, о чем на кухнях говорят, что эта политическая власть сама не
уйдет, что у нас революционная ситуация, оно сейчас переводится
самой политической властью в плоскость того, что это реальная
угроза", – считает Смешко.22 марта, после выступления Луценко,
парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал
дозволение на ее задержание и арест.Савченко подозревают в
подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного
свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на
жизнь государственных деятелей.23 марта суд арестовал Савченко
до 20 мая без права на залог.
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