|В Киеве трамвай "соскочил" с рельсов и столкнулся с дорогой иномаркой
|26.03.2018 02:02
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В столице произошло на улице Дмитриевской, в транспортное происшествие попал внедорожник Lexus и трамвай №15.
Инцидент произошел , 25 марта, передает со ссылкой на .
Во время движения трамвай сошел с рельсов и столкнулся с припаркованным автомобилем. Машина получила механические повреждения, к счастью, никто из людей не пострадал. Из-за движения по маршруту временно остановили.
"На Дмитриевской трамвай сошел с рельсов и остановился в припаркованный Lexus. Будем надеяться, что водитель трамвая успел убежать", - с юмором написали журналисты.
Подобный случай произошел в селе Великая Копаня Закарпатской области. Однако там уже внедорожник протаранил грузовой поезд.
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