Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе и втором полулегком весе Василий Ломаченко передал в подарок боксерские перчатки нападающему мадридского “Реала” Криштиану Роналду. Об этом сообщает со ссылкой на промоутера украинского боксера Эгиса Климаса, который встретился с Роналду.

“Было приятно встретиться сегодня с лучшим Криштиану Роналду и отдать дар от лучшего Василия Ломаченко”, — написал Климас в собственном Instagram-аккаунте.

Как сообщал Ломаченко назвал Линареса тяжелым оппонентом в карьере.

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