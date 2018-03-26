|Финская биатлонистка победила в общем зачете Кубка мира
|26.03.2018 02:18
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Вслед за мужским биатлонный сезон завершился и женский. В последнем этапе сезона проходил в российской Тюмени Украинский участия не принимали.
На Большой хрустальный глобус претендовали две спортсменки. Финка Кайса Мякяряйнен и словачка Анастасия Кузьмина,передает со ссылкой на .
"Финском биатлонистке удалось вырвать Большой хрустальный глобус на последнем круге последней гонки сезона. На выходе из четвертой стрельбы она на одну позицию отставала от Кузьминой. Хотя Кайсе нужно было финишировать выше Анастасии, чтобы сыграть 5 очков отставание в общем зачете. В итоге она перевыполнила задание , опередив соперницу на 5 позиций за один круг ", - сообщает ua.tribuna.com.
Лучшей из украинок в общем зачете Кубка мира стала Юлия Джима - 11 место в общем зачете Кубка мира
Итоговый зачет выглядит следующим образом:
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) - 822
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал седьмую подряд победу в общем зачете Кубка мира.