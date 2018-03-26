Американские самолеты провели разведку близко побережья оккупированного Россией Крыма

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье совершили новые разведывательные полеты у Черноморского побережья оккупированного Россией Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, далекий американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший в воскресенье с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, днем в течение нескольких часов курсировал от самой западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья, а также побережья Краснодарского края РФ вплоть до Сочи. Беспилотник совершил не менее шести пролетов по этому маршруту с запада на восток и обратно. Полет выполнялся на высоте 16 тыс. метров и скорости около 600 км в час. Временами американский беспилотник приближался к берегам Крыма (в районе Севастополя, Алупки и Сочи) и Краснодарского края (в районе Туапсе) на расстояние около 40 км.

Перед этим в воскресенье утром этот же беспилотник ВВС США провел второй за последние двое суток многочасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он приближался на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент, как и в ходе предыдущих полетов, он находился над Новопсковским районом Луганской области.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину более 200 км американский беспилотник мог наблюдать за всей территорией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.

В воскресенье днем морской шпион ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011, вылетевший с Сицилии, также совершил многочасовой полет близко морских границ Крыма. Он выполнял задание сначала к западу от Севастополя над международными водами Черного моря, а затем у западной оконечности Крыма на высоте 8,6 тыс. метров.