В Николаевской области ликвидировали преступную группировку, которая годами подделывала ряд украинских документов, в частности паспорта и идентификационные коды. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В Николаевской области пресечена деятельность преступной группы, члены которой подделывали паспорта граждан Украины, в том числе загранпаспорта, для незаконного пересечения границы,передает со ссылкой на . По подозрению в совершении преступлений задержаны 6 человек, а именно - начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета, прежний сотрудник миграционной службы, гражданина Республики Молдова, житель Киевской области и двое жителей Николаевской области", - написала она.

По данным следствия, в период с мая 2017 года до марта 2018 начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского городского совета, имеющий двойное гражданство - Украины и России, а его сын является гражданином России и военнослужащим Вооруженных сил России, действуя по предварительному сговору с пятью другими лицами - жителями Киевской и Николаевской областей, один из которых тоже есть гражданином России, наладили механизм изготовления поддельных паспортов граждан Украины, зарегестрированных на территориях, захваченных боевиками ЛДНР и оккупированного Россией Крыма.

Как отмечается, злоумышленники вносили в паспорта заведомо ложную информацию об их владельцах для беспрепятственного пересечения государственной границы, а также формировали для заказчиков целый пакет поддельных документов, необходимых для оформления паспортов - справки о несудимости, идентификационные коды, свидетельства о браке и тому подобное.

Силовики провели более 20 обысков на территории Николаевской и Киевской областей в государственных учреждениях миграционной службы и по месту жительства фигурантов дела.

Во время обысков были изъяты 75 печатей и штампов, в частности, посольства Украины в Республике Казахстан, Молдовы и более 100 незаполненных бланков государственных учреждений, организаций, удостоверяющие факты, которые имеют юридическое значение; $ 50 тыс., 50 тыс. грн, 252 тыс. ооссийских рублей, 2130 евро, 9 единиц оружия, без установленных разрешительных документов, более 150 патронов различного калибра, более 500 граммов золотых изделий, вещество, похожее на каннабис, журналы регистрации лиц, не имеющих постоянного места жительства.

По данным спецслужб, фигуранты дела занимались преступной деятельностью около 10 лет, задокументировано около 30 эпизодов преступной деятельности. Задержанным сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, подделке документов, печатей, штампов и бланков, и их сбыте или использовании, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

В Полтаве нашли преступников, которые подделывали украинские документы. Продавали их иностранцам по цене от $ 200 до $ 1,2 тыс. Изготавливали паспорта, вида на жительство, водительские удостоверения, техпаспорта на авто, страховые полисы.

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