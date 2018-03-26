|Трамп выступил за более жесткие меры в борьбе с исламистами
|26.03.2018 02:56
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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости более жестких мер после теракта на юге Франции. Об этом сообщает со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт президента США.
“Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того как поменялся кое-где с заложницей во время теракта ИГИЛ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Нужны более жесткие меры, особенно на границах”, — отметил американский президент в социальной сети.
Как сообщал в доме организатора теракта на юге Франции нашли “записку-завещание” на верность “ИГ”.
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