Городской голова не исключает, что будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах в 2019 году. Об этом Кличко заявил в интервью, передает со ссылкой на .

"Этого (выдвижение на пост президента Украины, - ред.) я не исключаю. Но сначала я должен добиться успеха в и довести до конца то, что я обещал людям", - заявил Кличко.

Отметим, Кличко намеревался принять участие в выборах президента Украины в 2014 году, однако снял кандидатуру в пользу ныне действующего президента Петра Порошенко. Весной 2015 года олигарх на судебном процессе в Вене рассказал, что встречался с Кличко и Порошенко накануне выборов в 2014 году, и на данной встрече стороны договорились, что Кличко снимет свою кандидатуру.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет принимать участие в президентских выборах.

"Я не собираюсь участвовать в президентских выборах. Моя задача сделать Украину лучше на этой должности, на которой я есть сейчас", - сказал Гройсман.

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