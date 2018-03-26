|Ничего подобного не видели: Биологи опубликовали видео с загадочными обитателями океана
|26.03.2018 03:17
|
Рыба-удильщик может опускаться на глубину до 2000 метров.
svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/
Ученые опубликовали уникальное видео с рыбами-удильщиками, снятое в Атлантике на глубине 800 метров, сообщает журнал Science, информирует svodka.net.
Рыба-удильщик (или морской черт) является одним из самых загадочных обитателей океана, она может опускаться на глубину до 2000 метров.
Биологи почти никогда не видели их живыми в своей природной среде, изучая их строение только по выловленным рыбаками образцам. Именно следовательно видео, снятое в водах близ Азорских островов Португалии, ошеломило ученых.
Читайте: Бездомный из Рио-де-Жанейро поселился в замке на берегу океана (ВИДЕО)
На нем изображена самка размером с кулак, и если присмотреться, то можно увидеть прилипшего к ней самца, который оплодотворяет яйцеклетки. Также вокруг самки вьются тонкие светящиеся нити-отростки, эффектно смортящиеся на фоне темных глубин океана.
Ничего подобного биологи ранее не видели.
«Я изучаю этих рыб большую часть своей жизни, и я никогда не видел ничего такого», — говорит Тед Печ, исследователь Вашингтонского университета в Сиэтле.
Крошечный самец образует постоянную парную связь с самкой — он буквально впивается в нее, со временем практически сливаясь с ее тканями и получая питание через ее кровоток.
Ученые знали об этой причудливой репродуктивной стратегии на примере выловленных рыбаками самок, но никогда не видели ее в дикой природе.