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Муждабаев: Когда взрослые заняты строительством великого рейха, дети всегда горят
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26.03.2018 03:25
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Россия "полностью оборудована для смерти", отметил заместитель
генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Так он
прокомментировал пожар в Кемерово, где погибли несколько детей.
Муждабаев: Школьников сожгли живьем окружающие их взрослые Фото:
Айдер Муждабаев / Facebook "Когда взрослые заняты строительством
великого рейха, дети всегда горят. И не только дети. Там в принципе
не может работать сигнализация, не могут быть открыты аварийные
двери, потому что в рейхе не это главное от слова "совсем".
Главное – слушаться начальство, обманывать друг друга и,
сколько вероятно, красть. Умения пресмыкаться, врать,
воровать – основные достоинства раба. А жизнь – ни чужая,
ни своя – ничего не стоит", – написал он.По словам
Муждабаева, для России трагедии со смертями – не
случайность."Там это закономерно. Запрограммировано. Там для таких
трагедий сделано абсолютно все. Страна полностью оборудована для
смерти, в смерти весь ее духовный смысл. Страна со всех сторон
заточена под нее. Все бы очень удивились, если бы пожарная
сигнализация сработала, а пути эвакуации были в полном порядке. А
так – никто совершенно не удивлен", – заявил
замгендиректора ATR.Он считает, что "школьников сожгли живьем
окружающие их взрослые"."Они и весь мир готовы превратить в пепел,
но, думаю, не получится. В решающий момент выяснится, что с ракеты
кто-то что-то украл, а стартовая система – фейковая", –
написал Муждабаев.
https://www.facebook.com/ayder.muzhdabaev/posts/1868104679890065
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово
вспыхнул пожар, который продолжается более десяти часов. По
последним данным, озвученным "Интерфаксом", число погибших достигло
37 человек, пропавших без вести – 64, еще 84 человека
пострадали. Опознать погибших тяжело, предварительно между них
девять детей.Вице-губернатор региона Владимир Чернов заявлял,
что, по предварительной информации, пожар возник в
детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное
обращение детей с огнем.
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