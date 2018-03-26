Президент сохраняет абсолютное спокойствие в связи с поведением Великобритании, хотя действия Лондона являются "невиданным хамством", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,передает со ссылкой на .

"Действия Лондона - это невиданное хамство, которое граничит с бандитизмом в международных делах, - сказал он в интервью программе "Итоги недели" на . - Вы видите, что президент Путин хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку. И в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность".

"А что за этим стоит? Или внутренние проблемы Британии, или проблемы взаимоотношения Британии с их союзниками, или еще что-то. Это скорей не наше дело. Наше дело - как справиться с этой провокацией", - сказал пресс-секретарь президента.

Он обратил внимание на то, что Путин сформулировал позицию в отношении действий Лондона сразу.

"Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас. И мы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот, собственно позиция Путина", - добавил Песков.

4 марта 2018 бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.

Установили, что отравление произошло нервно-паралитическим агентом "Новичок": химическим оружием, которое производили в СССР и по наследству оно досталось России.

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