Президент РФ Владимир Путин будет стремиться оставить за Кремлем “зоны влияния” в мире, следовательно готов идти на уступки в вопросе Донбасса, реализуя боснийский или косовский сценарий. Об этом сообщает со ссылкой на публикацию журнала Time.

Издание подчеркивает, что: “Путин надеется, что отношения с Западом улучшатся. Он не мечтает о мировой войне, он мечтает о новой Ялтинской конференции, мирную конференцию, которая состоялась в Крыму в 1944 году, и собрала вместе Сталина, Рузвельта и Черчилля. В то время лидеры стран, которые победили во Второй мировой войне, поделили мир на зоны влияния ”.

“Президент РФ хочет новых зон влияния, новых четких правил игры. Он хочет, чтобы Запад признал, что территория, которая когда-то принадлежала СССР (возможно, включая соседние страны), должна быть в сфере ответственности РФ. Он хочет получить гарантии и соответствующие почести... Путин отвергает как лицемерие заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента США Барака Обамы о том, что этих сфер влияния не существует в современном мире. Ему просто нужны западные лидеры, которые готовы к переговорам”, — говорится в статье.

В журнале отмечается также, что: “В течение следующего срока Путин готов решать вопросы Донбасса. Источники в МИД РФ сообщили нам, что Путин готов сделать восточную Украину регионом, контролируемым временной международной администрацией, как это было в Боснии и Герцеговине или Косово... Но он не готов идти на уступки в вопросе Крыма. Путин считает: поскольку население довольно аннексией РФ, то это означает, что справедливость была обеспечена и ничего не нужно менять... Путин не станет сразу воплощать любые свои планы — по крайней мере, до чемпионата мира по футболу. Он не будет спешить делиться своими планами даже с окружением, “он любит сюрпризы, следовательно чем позже об этом узнают другие, тем лучше”.

Как сообщал Путин с короной появится на обложке Time.

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