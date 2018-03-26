Жертв во время пожара в российском Кемерово ТРЦ "Зимняя вишня" можно было бы избежать, если бы вовремя сработала пожарная тревога. Об этом рассказывают очевидцы ужасного зрелища,передает со ссылкой на .

В соцсетях сообщается, что очевидцы оттаскивали руками автомобили возле ТЦ, чтобы смогли подъехать пожарные машины.

"Нормально сработали прохожие, мы машины руками оттащили, чтобы пожарки проехали, и ковры натягивали, - рассказал Александр Дорогов. - задымились два этажа минут за 5. Игровой центр за минуты 2 задымило, что на вытянутую руку не видно! Пожарные когда приехали, уже 2 выпрыгнули из окна ".

Посетители говорят, что пожарной тревоги не было.

"Мы сидели в кинотеатре, смотрели фильм. Задымление в зале не было. Если бы какая-то женщина, это скорее только была даже не сотрудница, не открыла дверь и не стала бы кричать" Пожар! "Мы не услышали шум. Стали выходить. Было уже задымленный все. Угарным газом вдохновлялись все. Это, скорее только, произошло на четвертом этаже. В той стороне, где детские автоматы стоят. Мы стали выходить, была нереальная давка. Мы вышли, а часть людей в здании осталась. Мальчик упал с окна на моих глазах. Не было пожарной тревоги ", - рассказала "Пятому каналу" очевидеца Галина.

При этом сайту "Звезда" удалось связаться с жительницей Кемерово, в которой в горящем торговом центре "Зимняя вишня" работает мать. Женщина успела выйти из здания и по телефону рассказала ей о том, что произошло.

"Как мне рассказала мама, погибли восемь детей и десять взрослых. И еще около 50 человек заблокированы в здании. Она рассказала, что оттуда выносят людей, реанимация стоит, скорая помощь, пожарные. Она видела, как из окна третьего этажа прыгал мальчик восьми лет . Ну что, прыгают люди из окон. Все полыхает. Говорят, что детскую карусель замкнуло ", - сообщила Олеся Петрова.

25 марта в российском городе Кемерово загорелся ТЦ "Зимняя вишня". Сообщили о четырех жертвах: 3 детей и одна женщина.

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