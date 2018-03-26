Российская певица Любовь Успенская устроила драку на самолете, защищая свою собаку.

Конфликт возник после просьбы стюардессы, передает со ссылкой на .

Транспортировать животных в транспорте, в частности авиационном, нужно в специальных переносках. Однако Успенская не захотела сажать свою собаку в "клетку" даже после требования бортпроводницы. Между ними возник спор в результате которой певица толкнула бортпроводница. На место вызвали правоохранителей, которые сняли Успенскую с рейса.

"Она (Успенская) просила пропустить ее повышенным тоном и отталкивала меня. Я доложила командиру корабля о сложившейся ситуации, и он принял решение отказать пассажиру в перевозке", - рассказала сотрудница авиакомпании.

Певица также прокомментировала случай, она резко раскритиковала действия компании.

"Вот какая я нарушительница закона в самолете компании" Аэрофлот ", столько лет летаю, всегда с удовольствием, никогда никакого негатива, и вот нашлась одна, которая наливает всем алкоголь, люди бедные напиваются и все нормально, и все из-за кого, но поверьте, что все, кто присутствовал при этом были в шоке, но это компания, и они должны молчать, быть солидарными, очень дурной поступок, я летела на тур ", - написала певица.

Российские самолеты совершили провокационный полет над территорией Украины, 22 марта 2018 военные самолеты пролетели вдоль восточного и южного воздушной границы.

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