На открытие реконструированного "Гранд Отеля" во Львов прилетит Пэрис Хилтон

На открытие после реконструкции львовского "Гранд Отеля" 31 марта приедет известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон со своим женихом голливудским актером Крисом Зилком, сообщает интернет-издание ZAXID.NET.

"На официальное открытие после реконструкции львовского "Гранд Отеля", которое состоится 31 марта, приедет известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон. Она в течение нескольких дней будет находиться в Украине со своим женихом голливудским актером Крисом Зилка, дедушка которого был украинцем", – сказано в сообщении на сайте издания в воскресенье.

По словам владельца "Гранд Отеля" Григория Козловского, П.Хилтон вместе со своим женихом запланировали посетить Украину.

"Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа. Отель готов уже практически месяц, но официальное открытие мы решили сделать именно во время их поездки в Украину", – добавил Г.Козловский.

Он также назвал значительно преувеличенной сумму гонорара П.Хилтон в $500 тыс., появившуюся ранее в СМИ, однако отказался озвучить реальную цифру.

"Поверьте, наши звезды имеют значительно большие гонорары, чем символическая сумма, которую получит она. Та информация, которую распространяют в СМИ, что якобы Пэрис получит за это $500 тыс., не имеет ничего общего с действительностью. Это - огромные деньги, просто невероятные. Возможно, если бы это был специальный приезд, это бы и стоило столько", - сказал бизнесмен.

Также Г.Козловский добавил, что не договаривался с 37-летней П.Хилтон о том, чтобы она рекламировала "Гранд Отель" в своем Иnstagram, где у нее более 8,5 млн подписчиков.

"О посте в Instagram мы не договаривались. Думаю, она сама это сделает, если посчитает нужным. Но она и так будет иметь бесплатное пожизненное проживание в "Гранд Отеле". Я всегда буду рад такой гостье", - подчеркнул Г.Козловский.

П.Хилтон является внучкой владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона Хилтона. Однако в 2007 году он подписал завещание, по которому 97% только своего бизнеса передал на благотворительность.