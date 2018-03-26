Сотрудники Хустского отдела полиции устанавливают все обстоятельства и причины столкновения легкового автомобиля и грузового поезда в селе Великая Копаня. Сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

25 марта, на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Великая Копаня Виноградовского района. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что автомобиль Land Rover под управлением 26-летнего жителя Тячевского района допустил столкновение с товарным поездом. Машина двигалась из Хуста в направлении села Великая Копаня, а поезд направлялся в пгт. Королева,передает со ссылкой на .

Land Rover задел поезд на железнодорожном переезде и авто отбросило, водитель получил травму плеча. Он доставлен в больницу в Виноградове. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Полиция устанавливает при каких обстоятельствах и по каким причинам произошло столкновение. Предварительная правовая квалификация - ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

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