Дончане уверены, что «Амстор» ждет печальная судьба: он в скором времени будет закрыт, поскольку вообще непосещаем людьми.

В соцсетях жители Донецка признаются, что нынешнее состояние «Амстора» – это очень больное и жалкое зрелище: террористы ТЦ окончательно «довели до ручки».

Торговый центр на многих производит тяжелое и гнетущее чувство. Так, как раньше, дончане уже не могут покупать все то, что сегодня предлагает этот комплекс. Да и положа руку на сердце, как признаются жители Донецка, качество и ассортимент предлагаемого в «Амсторе» товара оставляет желать лучшего.

В соцсетях участники обсуждений рассказывают, что многие арендаторы торговых площадей отсюда съехали, в «Амсторе» почти нет вечером людей, а печальный товар продается по «нехилым» ценам.

«Унылое зрелище», » Не будет у таких больших магазинов покупателей. Сейчас все в основном покупают или на рынке, или возле дома», — пишут дончане.

Кроме того, жители Донецка констатируют, покупательская способность в «ДНР» настолько низкая, что доходов людей сегодня не хватает на приобретение даже элементарных вещей.

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