Для системных изменений в стране нужно время и команда. Результат будет заметен через год, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации налогоплательщиков Украины ,передает со ссылкой на .

"Если сейчас не начать делать системные изменения, Украине угрожает экономическая катастрофа. Критический момент уже наступил. Люди будут выезжать заграницу и это не остановить. Потому что дома нет возможности заработать и честно вести бизнес", - говорит .

Реформу патрульной полиции невозможно качественно сделать, если не будет реформирована судебная система.

"Должен быть комплексный подход. Мы все помним историю с пьяным водителем, в которого во время погони стрелял патрульный полицейский. Затем его таскали по судам. Вместо того, чтобы отстаивать позиции новой службы, люди гнобили ее работников. Что должен делать полицейский, когда видит нарушителя, на черной машине с затемненными окнами? И она не останавливается. Я думаю, стрелять. Патрульные тогда так и сделали. А теперь сидят под домашним арестом. Другой полицейский теперь подумает, когда такая ситуация повторится - стрелять или нет? А когда он начинает думать, тогда уже стреляют в полицейского. Почему в Великобритании или прикоснуться к полицейского нельзя. А в Украине - можно", - отметил президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Для полицейских до сих пор не приобрели терминалы, чтобы штраф можно было оплатить на месте.

"Говорят, не надо брать пример из Грузии. Что там, что в Украине насчитывается около 2 тысяч полицейских автомобилей. Грузинский коп, когда вас останавливает, достает из кармана терминал. Квитанцию ​​выписывает за 3 минуты. В ждал 45 минут пока составляли протокол", - добавил .

Полную версию интервью с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе читайте здесь.

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