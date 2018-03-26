В Германии задержали Карлеса Пучдемона, лидера Католинии, который призывал жителей испанского региона к сепаратизму.

Его задержали 25 марта при пересечении границы Дании и Германии, передает со ссылкой на .

В прошлом году победу на досрочных парламентских выборах получили сторонники независимости Каталонии, их лидером является Карлес Пучдемон, который скрывается в Бельгии, чтобы избежать ареста. Бывший руководитель Каталонии заявил, что намерен восстановить свои полномочия в изгнании. Однако, согласно испанскому законодательству кандидат на пост главы Каталонии обязательно должен прийти в парламент со своей программой, а также принять участие в дебатах. Поэтому управлять регионом из-за границы невозможно, ведь это нарушение закона.

Досрочные выборы в Каталонии объявили после того, как у регионе заявили о независимости по итогам референдума, проведенного в октябре прошлого года. Однако власти Испании признала это голосование незаконным и ввела в Каталонии прямое правление.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался вновь возглавить регион. Об этом он заявил в видеообращении из Брюсселя. Пучдемон поддержать Жорди Санчеса - другого сторонника независимости Каталонии.

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