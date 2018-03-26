Такую информацию озвучил заместитель руководителя МЧС России Владлен Аксенов.

Пропавшими без вести числятся 64 человека, еще 84 человека пострадали. Отмечается, что у пропавших практически нет шансов.

На месте пожара работают 663 человека, 123 единицы техники. На третьем этаже произошло обрушение. Пожарные не пострадали, их успели вывести.

Пропавшими без вести числится группа детей из Томска и 12 школьников из поселка Трещевский Топкинского района Кемеровской области. Дети были с сопровождением. Связи с ними нет. Еще один ребенок между пропавших из города Междуреченска Кемеровской области.

Опознаны уже первые жертвы пожара. Так, одна из них — 37-летняя Татьяна Дарсалия.

Вторая — 37-летняя Наталья Селезень. 26 марта ей должно было исполниться 38 лет.

В Telegram-канале Мash был опубликован список пропавших безвести (всего 70 человек):

Алимова Яна, 42 года

Алимова Руслана, 5 лет

Архипенко Станислав, 31 год

Архипенко Виктория, 5 лет

Сыпко Елизавета, 12 лет

Сыпко Наталья

Дарсалия Татьяна,

Мельникова Евгения

Черникова Вилена, 11 лет

Черников Сергей, 28 лет

Трусова Вероника, 8 лет

Трусова Василиса, 5 лет

Чмыхалов Вадим, 10 лет

Мороз Мария, 13 лет

Мороз Полина, 35 лет

Понушкова Вероника, 11 лет

Почакина Виктория

Сараева Даша

Ушакова Лиза

Агаркова Маша, 10 лет

Агарков Костя, 8 лет

Кляйн Анфиса, 30 лет

Закунова Виктория, 11 лет

Ерохина Майя, 12 лет

Ананьева Ксения, 11 лет

Лиллевяли Валерия, 5 лет

Иванчик Артемий

Мухин Ротибор, 6 лет

Сухозад Нина 67 лет

Курчевская Татьяна, 11 лет

Смирнова Настя, 11 лет

Коган Александр, 11 лет

Коган Григорий, 42 года

Никулин Вячеслав, 10 лет

Востриков Артем, 5 лет

Востриков Роман, 2 года

Вострикова Анна, 7 лет

Вострикова Елена

Галанин Михаил, 10 лет

Галанин Дмитрий

Баранов Артем, 12 лет

Баранова Арина, 8 лет

Баранова Марина, 60 лет

Москаленко Евгений, 35 лет

Москаленко Ксюша, 4 года

Москаленко Алеся, 30 лет

Сидорова Арина

Сидоров Егор, 15 лет

Сидоров Денис, 39 лет

Евсеева Оксана

Зипунова Виктория, 11 лет

Бахаева Ирина, 44 года

Бахаев Вячеслав, 44 года

Бахаева Анна, 8 лет

Ковалевская Светлана, 5 лет

Ковалевский Егор, 9 лет

Федина Ольга, 46 лет

Мухин Антон, 28 лет

Курчевич Таня, 4 года

Стукалов Максим, 17 лет

Агаркова Надежда, 57 лет

Устинова Наталья, 35 лет

Устинова Ульяна, 4-5 лет

Устинов Арсений

Тесленко Игорь, 51 год

Тесленко Арина

Сабадашь Алена, 22 года

Алина, 16 лет

Константин, 8 лет

Мария, 9 лет

Возле ТЦ местные жители обустроили стихийный мемориал.

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