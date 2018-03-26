Народный депутат от "Оппозиционного блока" Наталья четвертый год зарабатывает на оккупированных российскими боевиками территориях.

Об этом пишет блогер в Facebook

Так он прокомментировал открытие вожаком ЛНР Леонидом Пасечником линии по выпуску кисломолочной продукции на подконтрольном Королевской предприятии "Луганский хладокомбинат",передает со ссылкой на .

"Неплохо устроилась народный депутат Наталия . Ее бизнес на оккупированных территориях не просто находится под пристальным контролем лидеров боевиков. Они ухаживают, охраняют его и помогают развивать. Интересно, сколько стоят услуги Пасечника как аниматора? Или влиятельный московский брат Королевской порешал его с Лубянки на шару?

Я уже не говорю о "Укрспецмет", предприятие мужа Королевской, также депутата, который процветает под оккупированным Красным Лучем, и о нелегальном угольном бизнесе также не упоминаю.

Проверка финансирования Королевской боевиков, которую проводила в 2015-м, закончилась так же, как закончились все аналогичные проверки: воры - в парламенте, Ярема (бывший генпрокурор. - Gazeta.ua) - в шоколаде.

Вот уже четыре года зарабатывает на оккупированных территориях деньги, за которые покупает голоса на неоккупированных. И работает этот порочный механизм гораздо эффективнее, чем все пресловутые решительные реформы вместе", - пишет Иванов.

В январе 2015 года Главное следственное управление ГПУ возбудило уголовное производство по сообщениям СМИ о причастности Натальи Королевской и экс-главы фракции Александра Ефремова к финансированию боевиков на Донбассе.

Наталья - член фракции "Оппозиционный блок". Шла восьмой по списку на внеочередных выборах в 2014 году.

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