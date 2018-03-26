Адвокаты арестованной Надежды Савченко намерены подать апелляцию на решение суда об избранной мере пресечения в понедельник, 26 марта. Ее сторонников призвали прийти к зданию суда в день рассмотрения апелляции.

Об этом сообщила в воскресенье, 25 марта пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко в Facebook.

"Все, кто поддерживают и понимают, что происходит и какие это будет иметь последствия для украинцев - встретимся у суда в день апелляции. Там и проведем совместное совещание и выработаем план ближайших действий", - сообщила она.

Пресс-секретарь уточнила, что сама жалоба будет подана адвокатами в понедельник (26 марта), а ориентировочная дата ее рассмотрения 29 или 30 марта.

Дело внефракционного нардепа Надежды Савченко угрожает национальным интересам Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины и прежний председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко.

"Реализация этого дела наносит объективную угрозу национальной безопасности и обороне. Она работает на картинку президента России Владимира Путина, которую он создавал с 2008 года, начиная с Мюнхенской конференции, когда сказал, что Украина – это не государство, там нет государственных институтов власти", – сказал он.

По словам экс-главы СБУ, выступление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который обвинил Савченко в подготовке теракта, было политическим.

"Никакой юридической составляющей в его заявлении не было. Он действительно бездоказательно, еще до того как СБУ успела это доказывать, делает политическое заявление. Это "взрывает" внутри общество. Фактически то, о чем на кухнях говорят, что эта политическая власть сама не уйдет, что у нас революционная ситуация, оно сейчас переводится самой политической властью в плоскость того, что это реальная угроза", – считает Смешко.

22 марта, после выступления Луценко, парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал дозволение на ее задержание и арест.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог.

Европарламент может потребовать освобождения народного депутата Надежды Савченко, если это будет необходимо. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни после выступления на саммите ЕС, передает УНН.

"Мы намерены узнать факты, и тогда, если будет нужно, мы будем требовать ее освобождения", — сказал Таяни.





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