Эта неделя у нас пройдет под знаком «Пакет Скрипаль«. Более 20 стран готовы начать высылку российских дипломатов. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.

Понедельник, начинаем настоящую весеннюю неделю.

Как и птицы, которые весной возвращаются домой из теплых стран, так и российские дипломаты полетят домой со только мира. Более 20 стран готовы начать высылку российских дипломатов.

Так что, однозначно эта неделя у нас пройдет под знаком «Пакет Скрипаль». Но Пакет Скрипаль включает в себя не только высылку российких дипломатов. Например, Минфин США и департамент финансовой разведки ФБР передали в МИД Великобритании данные о скрытых британских активах российских чиновников и т.д.

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Что еще можно отметить?

— Цукерберг выкупил первые полосы британских и американских газет для извинений за скандал (я писал пост об этом скандале вчера). Конечно, лучше позже, чем — никогда.

— Их ответ сепаратистам:

В Германии задержали экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

— Вчера на CBS вышло долгожданное всей Америкой интервью порноактрисы Стефани Клиффорд о ее связи с Трампом.

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