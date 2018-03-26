Без доверия на народ трудно опереться. И сейчас украинцы протестуют против политиков не потому, что те за или против Савченко, а потому, что им просто плохо жить.

По моему мнению, СМИ уделяют слишком много внимания пока нерешенному и не до конца выясненному вопросу о Надежде Савченко. Прокуратура предоставит соответствующую информацию в суд, там примут решение и только тогда мы поймем, в чем заключается вина Савченко и какого наказания она заслуживает.

Но из того, что я сегодня слышу, поведение Савченко вызывает не просто вопрос, а возмущение. Речь идет об очень серьезных вещах. Но это не доказано, и учитывая презумпцию невиновности, я не могу в чем-то обвинять Савченко.

Хотя, конечно, дело не столько в самой Савченко, сколько в проблеме вокруг нее.

Я слышу, как люди относятся к этому аресту. Телепередачи и различные исследования показывают, что люди не слишком верят в выдвинутые обвинения. Они скорее не доверяют.

Почему? Потому что относятся негативно к власти в целом. Дело Савченко, Саакашвили и других людей такого калибра должны стать определяющим уроком для власти. И речь идет не только о наказании, а о завоевании или возвращении доверия к власти и президенту в частности.

Без доверия на народ трудно опереться. И сейчас украинцы протестуют против политиков не потому, что те за или против Савченко, а потому, что им просто плохо жить.

К тому же, надо очень осторожно оценивать любые действия власти. Скажем, почему у нас появился Саакашвили? Его пригласили, и на мой взгляд, скорее из популистских, чем фактических целей. Считалось, что Саакашвили приедет в Украину, поможет ей, и все станет лучше. Ну а те, кто пригласил, завоюют авторитет народа. Мол, видите, приняли реформатора, и в Украине дела пошли вверх.

Как было с Савченко? Да, она попала в российские казематы. Понятно, что освободить ее было необходимо, потому что мы должны освобождать каждого – это знак демократии. Но не может существовать общего подхода.

Нельзя же, ничего не изучив, направлять в Москву президентский самолет, давать героя и так далее. А потом оказывается – сидела в казематах в Москве, а теперь будет сидеть в украинских.

А кто создал такую ​​ситуацию? Та же власть.

Поэтому я за то, чтобы власть внимательно изучала каждый вопрос и очень осторожно относилась к своим словам, поступкам и наградам. Чтобы потом не было неприятностей.

Я знаю, как люди относятся к любым ошибкам президента. Если те оказываются необоснованными или поспешными – его рейтинг падает сразу. Президент не может позволять себе такого бытового отношения к политике, такого облегченного отношения к людям, которые возвращаются из плена или откуда-то еще.

Понятно, что их надо освобождать, но и испытывать – если мы хотим использовать их в управленческих делах. Что с ними было в плену? Что следует учитывать, а что нет? Нельзя же просто так идти по течению.

В ЕС уже заявили, что они будут внимательно следить за тем, как проходит следствие по делу Савченко. Ведь ее освобождала вся Европа – мы это предложили, мы в Верховной Раде славили Савченко, мы на каждой сессии обвешивали трибуны ее плакатами. И президент сделал так, как я уже упомянул.

Люди, работающие в ЕС, опытные. Они не дети в политике, в отличие от нас. В наших действиях иногда проявляется такой детский сад, что даже неудобно.

В ЕС хотят знать, как мы будем изучать это дело дальше: соблюдать права человека и его свободы, будет ли место демократии, состоится ли настоящее судопроизводство, какие возможности для защиты будет иметь сама Савченко. То есть, они будут подходить к этой проблеме, исходя из европейских цивилизованных правовых норм.

И если мы допустим какую-то погрешность: внизу или сверху, из-за легкомысленности или желания кого-то наказать, «потому что мне так хочется», а в Европе это зафиксируют, то имидж тех, кто это сделал (и в первую очередь президента) отнюдь не повысится.

Леонид Кравчук

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