В результате столкновений с полицией на демонстрациях в Каталонии 98 человек получили ранения. Об этом сообщает каталонская медицинская служба в Twitter.

"Служба медпомощи оказала в общей сложности помощь 98 раз, в основном - ушибы. 90 человек пострадали в Барселоне, все второстепенного характера (из них 22 - сотрудники правоохранительных органов), 7 - в Льейде и 1 в - Таррагоне", - говорится в сообщении.

Полиция сообщает о троих арестованных.

Испанское информационное агентство Efe оценило количество митингующих в 55 тыс. человек в центре Барселоны. Также прошли демонстрации около полпредств правительства Испании в Жирона, Таррагоне и Льейде.

Причиной демонстраций стало то, что сегодня днем немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией. В Барселоне на улицы вышли тысячи людей с каталонскими флагами.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии.

Об этом сообщает DW, цитируя в воскресенье, 25 марта, газету Kieler Nachrichten (KN), которая получила информацию в судебных кругах.

Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF), сообщил изданию представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон.

Вместе с тем собеседник KN отметил, что уголовное преследование - в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, - имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Впрочем, окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF.

Пучдемон был задержан 25 марта немецкой полицией на автобане в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после пересечения границы с Данией. О том, что политик поедет через Германию в Бельгию, немецких правоохранителей, по информации KN, проинформировали коллеги из Финляндии, где Пучдемон находился в последние дни.

В настоящее время генпрокуратура Шлезвиг-Гольштейна проверяет, как долго Пучдемон будет оставаться под стражей. По словам замгенпрокурора земли Ральфа Дёппера (Ralph Döpper), есть "некоторая вероятность", что уже 26 марта станет известно, отправит ли Высший земельный суд Пучдемона под экстрадиционный арест. Суд должен будет решить, правомерна ли выдача каталонского политика испанским властям.

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