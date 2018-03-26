Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня” в Кемерове достигло 48 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает

“На месте пожара в районе кинотеатра обнаружены тела еще 11 погибших. Таким образом, подтверждена гибель 48 человек”, — сказал представитель оперативного штаба.

В штабе сообщили, что сейчас ведут поиски еще 16 человек. “Они могут находиться в кинозалах, которые с четвертого этажа просели на третий”, — пояснил собеседник агентства.

МЧС подтвердило гибель 48 человек. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Владлен Аксенов.

“При обследовании зданий найдены тела и подтверждена гибель 48 человек”, — сказал он.

Как сообщал спасательная операция продолжается уже более 15 часов, количество жертв быстро растет в процесс разбора завалов.

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