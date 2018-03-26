Российский президент может пойти на уступки по оккупированному Донбассу, однако что касается аннексированного Крыма, то здесь ожидать подвижек от Кремля не стоит, поскольку Путин убежден: Россия с украинским Крымом поступила «правильно» .

Об этом говорится в опубликованном на страницах издания Time материале экс-главного редактора телеканала «Дождь» Михаила Зыгаря.

Сообщается, что одержавший «победу» на прошедших президентских выборах в РФ и на территории оккупированного Крыма Путин согласен на Донбасс ввести так называемую международную временную администрацию, но уступок по Крыму от Путина не будет.

Издание со ссылкой на личные источники в МИД РФ отмечает, что за нынешний президентский срок Путин намерен решить «проблему оккупированного Донбасса».

Источники в МИДе РФ рассказывают, что хозяин Кремля намерен сделать оккупированную РФ часть востока Украины управляемой временной международной администрацией по примеру той же Боснии и Герцеговины, Косово.

При этом что касается Крыма, то Путин не намерен рассматривать данный вопрос.

Издание отмечает, что, по мнению Путина, жители Крыма довольны аннексией, «справедливость» восторжествовала, следовательно ничего менять не нужно.

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