Новый советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон оказался под прицелом критики.

Новый советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон в 2013 году записал видеообращение к российской общественной организации «Право на оружие», которая напрямую связана с Александром Торшиным. Последнего американские СМИ называют российским политиком, богачом, союзником Кремля.

На это указывает материал американского издания NPR.

По данным американских СМИ, «Право на оружие», которую помог основать Александр Торшин, в течение долгих лет развивала отношения с очень влиятельной американской организацией «Национальная стрелковая ассоциация», которая объединяет активных владельцев огнестрельного оружия в США, чье голосования играет заметную роль на выборах разного уровня в Америке.

Американские издания называют Торшина «союзником Путина».

Отмечается, что на момент записи видеообращения в 2013 году Джон Болтон работал в подкомитете «НСА» по международным отношениям, а саму организацию возглавлял (2011-2013 гг.) ,лизкий друг Болтона Дэвид Кин. «Право на оружие» на уровне задекларированных ориентиров является клоном «НСА» в России, подчеркивает издание.

В видео Болтон рассказывает о праве на ношение оружия в США и поощряет россиян учесть положительные стороны права на ношение оружия.

Взаимоотношения между «Правом на оружие» и «НСА» в последние месяцы стали объектом внимания не только американских СМИ, но, как сообщается, и специального прокурора США Мюллера, который якобы проверяет, не пыталось ли российское правительство влиять на политические процессы в США, используя «НСА», в частности, не финансировалась ли избирательная кампания Дональда Трампа российскими деньгами, которые попадали в США благодаря отношениям между Торшиным и «Национальной стрелковой ассоциацией».

Александр Торшин и сам является членом «Национальной стрелковой ассоациации». Он очень активно пользуется Twitter, где активно пишет о своих многочисленных международных путешествиях и знакомствах. Например, он рассказывал, что в 2010 году праздновал День дипломата вместе с тогдашним главой МИД Украины, а ныне президентом Петром Порошенко.

Информация о видеообращении Болтона к россиянам и движению, возглавляемому близким к Кремлю Торшиным, который рассматривается как один из возможных каналов доступа России к Трампу, вызвало шквал критики со стороны демократов в США.

Бывший кандидат в вице-президенты США сенатор Тим Кейн уже заявил, что у Болтона могут возникнуть проблемы с доступом к государственной тайне. «Подобные контакты вызывают у меня вопрос, сможет ли он получить доступ к государственной тайне», – отметил Кейн.

Он также провел параллель между Болтоном и бывшим советником Трампа по национальной безопасности генералом Майклом Флинном, который потерял пост из-за того, что врал о своих контактах с представителями правительства России.

Назначение Болтона вызвало волну возражений в экспертной среде США из-за агрессивных заявлений Болтона по поводу Ирана и КНДР. Вместе с тем отмечается, что Болтон также является сторонником вступления Украины в НАТО, усиления санкций в отношении России и сурового наказания Кремля за отравление в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

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