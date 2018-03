Цукерберг разместил в газетах объявление с извинениями об утечке данных из Facebook, — Reuters (ВИДЕО) Считается, что масштабное использование данных пользователей Facebook могло повлиять на результаты референдума по выходу Британии из Евросоюза. Основатель Facebook Марк Цукерберг выкупил место для публикации в нескольких изданиях, чтобы извиниться перед британцами за масштабную утечку данных из соцсети, информирует svodka.net. «Мы ответственны за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать — мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги», — отметил Цукерберг в газетах. Считается, что масштабное использование данных пользователей Facebook могло повлиять на результаты референдума по выходу Британии из Евросоюза. Читайте: С мая 2018 года на всей территории Евросоюза в публичных местах появится бесплатный интернет Извинения Цукерберга выглядели как простой черный текст на белом фоне с маленьким логотипом Facebook. Текст появился в воскресных выпусках британских газет The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph. Извинения также разместили в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Основатель Facebook напомнил, что утечка связан с приложением с тестами, через который в 2014 году «слили» данные миллионов людей. «Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь», — подчеркнул Цукерберг. В среду, 21 марта, размещение рекламы в Facebook приостановили Mozilla и Commerzbank. Позже официальные аккаунты своих компаний SpaceX и Tesla удалил также бизнесмен Илон Маск.



