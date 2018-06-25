|Несмотря на сигналы бедствия: в Италии запретили спасателям реагировать на судна с беженцами
|25.06.2018 09:09
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В воскресенье, 24 июня, правительство Италии запретило спасательным кораблям оказывать помощь судам с беженцами, несмотря на сигналы бедствия, сообщает Корреспондент.
Итальянские власти считают, что корабли с беженцами в Средиземном море подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, следовательно их спасение является обязанностью Ливии.
Стоит отметить, что ранее власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. Впоследствии их согласилась принять Испания.
Как сообщал svodka.net ранее, во Франции около 50 мигрантов, вооруженных палками и камнями, атаковали полицейских в городе Кале на севере страны.
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