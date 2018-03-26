|Справка ГСЧС за сутки: 853 вызова, спасены жизни 14 человек
|26.03.2018 07:05
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За последние сутки подразделения ГСЧС совершили 853 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Об этом сообщает со ссылкой на оперативную справку ДСНС Украины в сутки.
“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 853 выезда. В результате принятых мер спасено 14 человек, 66 зданий и 6 ед. автотракторной техники”, — говорится в сообщении спасателей.
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