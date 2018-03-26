Сегодня тема №1 во всех СМИ — скандал с Фейсбуком. Британская фирма Cambridge Analytica украла персональные данные 50 млн американцев из ФБ, чтобы манипулировать ими на выборах президента США. Об этом Пономарь написал вчера в Фейсбуке.

Британская фирма действовала по заказу РФ и Трамп таки стал президентом, информирует svodka.net.

В лондонском офисе Cambridge Analytica проводятся обыски, капитализация ФБ потеряла 58 млрд долл за неделю, Марка (Цукерберга, — ред.) вызывают в Конгресс для дачи показаний, Маск удалил свой аккаунт и т.д. Вот такой вот большой скандал.

А это мой пост от Апреля 2017 года (за месяц до назначения Мюллера), где мои читатели узнают что такое Cambridge Analytica. У Марка был год, чтобы сгладить конфликт — провести самому расследование, наказать кого-то, попросить прощения, и скандал прошел бы намного мягче.

И вообще интересно посмотреть на год назад — что изменилось:

Нунес и дальше отмазывает Трампа. Флинн активно сотрудничает с Мюллером. Манафорт ожидает суда, на котором ему светит пожизненное (если не пойдет на сделку и не сдаст Трампа). Кисляк уже не посол в США.

Читайте: Марк Цукерберг признал: Facebook должен подчиняться правилам. Каким именно — он точно не знает

Вот так вот развивается Рашагейт. Благодаря Рашагейт санкции с РФ не сняты, а только усиливаются. Не благодаря Трампу, а — вопреки.

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