Об этом сообщили случайные свидетели происшедшего изданию «Главком».

Очевидцы находились у памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком.

«Парочка жгла документы и растирала пепел», — рассказали свидетели.

После того, как в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать фотографии изданию.

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