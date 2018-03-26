|В Сети разлетелись кадры, как Савченко вместе с Рубаном сжигала документы (фото)
|26.03.2018 07:12
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Об этом сообщили случайные свидетели происшедшего изданию «Главком».
Очевидцы находились у памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком.
«Парочка жгла документы и растирала пепел», — рассказали свидетели.
После того, как в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать фотографии изданию.
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