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В Сети разлетелись кадры, как Савченко вместе с Рубаном сжигала документы (фото)
26.03.2018 07:12
В Сети разлетелись кадры, как Савченко вместе с Рубаном сжигала документы (фото) 28 апреля 2017 года нардеп Надежда Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан уничтожали документы у памятника основателям Киева.

Об этом сообщили случайные свидетели происшедшего изданию «Главком».

Очевидцы находились у памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком.

«Парочка жгла документы и растирала пепел», — рассказали свидетели.

После того, как в начале марта выяснилось, что этих людей подозревают в подготовке теракта, а лицо Рубана стало более узнаваемым после ряда публикаций в СМИ, свидетели решили передать фотографии изданию.

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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