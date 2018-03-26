Сегодня на большей части территории Украины без осадков, только в Одесской области умеренный, в Николаевской, Винницкой и Кировоградской областях небольшой дождь. Об этом сообщает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Местами на территории Украины туман, на дорогах кое-где гололедица.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура 4-9° тепла, на севере Левобережья кое-где 0-3° тепла.

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