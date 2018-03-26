Елена Лукаш

С удивительным безразличием встретила все новости последних дней.

Весь этот каннибализм, все это внутривидовое хищничество, свойственно более чем 1300 видам животных, и, непременно, ускоряет естественный отбор.

Поэтому мне действительно всё равно, кто в этом колхозе герой, кто жертва, кто агент, кто тупой сыщик, и где окопался очередной партизанский отряд с предателем.

Особи покрупнее пожирают собственных новорожденных личинок. Пожирают от страха.

Но рассказывают, что страшно должно быть именно нам. Нам, с тошнотой наблюдающим это похрустывание.

Ну надо же, как смело этот панамский ликеро-водочный трест, приравнял свои жировые отложения к самому факту существования Украины.

Взорвут их - взорвут страну.

Какое сильное и безудержное желание сохраниться): жрать и жить. Украина для Инкогнито.

Из состояния безразличия меня вывел услышанный в магазине разговор.

-Если будет замес в правительственном квартале - я в этот раз пойду и помогу.

-Я тоже пойду. Полюбусь.

Полюбуюсь. Понимаете?

Меня зацепило это «полюбуюсь».

И не надо людям никаких «террористов». Все уже и так взорвалось. В душах.

Предгрозовое у меня ощущение.

Как будто грянет гром. Вспыхнет молния. И в ее отсвете мы увидим, как панамцы рвут друг друга на куски. Сами.

Полюбуемся.

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