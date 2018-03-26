Украина не высылает российских дипломатов, потому что высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в без поддержки.

Об этом написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Facebook,передает со ссылкой на .

В Украине давно нет посла , как и в России нет посла Украины, сообщила первый вице-спикер.

"Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - рассказала Геращенко.

"Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в останутся один на один с мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клыха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?", - отметила она.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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