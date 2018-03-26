|Кинах: Я говорил Лазаренко: "Павел, тебя погубит твое провинциальное жлобство"
|26.03.2018 07:41
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Фото: uspp.ua
– Я абсолютно не признаю (и уверен, что это правильно) и не буду признавать позицию на государственной службе – министра, вице-премьера, не важно, – которая опирается на принцип личной преданности. Государственная служба и личная преданность – это абсолютно противоположные вещи. Когда я принимал в свое правительство министра или вице-премьера, первое, что я ему говорил: "Уважамый, ты назначен в высший исполнительный орган государства – Кабинет Министров Украины. Выше уже нет. С момента назначения ты должен забыть фамилию олигарха, название партии или фракции"…Я считал Януковича несколько провинциальным. У него был шанс совершенствоваться, который он, к сожалению, не использовал – А по-другому не должно быть!– Скажем так, в первую очередь я его видел несколько провинциальным, с точки зрения глубины процессов в государстве, приоритетов, персональной ответственности и так далее. У него был шанс совершенствоваться, который он, к сожалению, не использовал.– Наверное, это было уже во время его президентства. Я, кстати, за время его президентства ни разу не был в его кабинете. Осознанно. Хотя возможности были. Для меня переломным стал момент, по-моему, в 2011 году: анализируя ситуацию в секторе безопасности, особенно в оборонно-промышленном комплексе, я ему сказал, что мы теряем составляющие оборонной дееспособности и теряем, особенно с элементами деиндустриализации, часть нашего ОПК. Я посмотрел на его реакцию: вроде он что-то понял.Мы договорились, что он издает приказ, создается специальная комиссия, которая готовит предложения для Совета национальной безопасности и обороны по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины. Я дал согласие и возглавил эту комиссию. Мы собрали лучших специалистов в стране, подготовили системный проект решения СНБО. Его реализация была рассчитана примерно на два–три года, он касался всех составляющих, начиная с системы управления оборонно-промышленным комплексом, аудита, выхода на целевые программы, создания вертикально интегрированных структур, особенно по таким направлениям, как бронетехника, высокоточное оружие, системы связи. Мы планировали уже в сентябре рассматривать этот пакет на заседании Совета нацбезопасности.Проходит время – заседание Совета безопасности не созывается. И потом из этого пакета предложений, который наработали (подчеркиваю, без рекламы или саморекламы) лучшие специалисты в Украине, появляется приказ президента Януковича о создании так называемого государственного концерна "Укроборонпром". Из его общей системы понятно, что это было сделано не для развития, а для того, чтобы собрать вместе предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые демонстрируют какую-то экономическую активность. Я тогда понял, что он, к сожалению, так и не вышел на тот уровень, который соответствует статусу главнокомандующего или президента Украины.Кстати, для президентов, с которыми я работал (а я работал со всеми), было два теста: первый – как президент занимается и насколько он эффективен в секторе национальной безопасности по всем составляющим (нацбезопасность сейчас, к сожалению, воспринимается узко, в оборонном секторе, а национальная безопасность – это и экологическая, и демографическая, и экономическая); второй тест – как президент относится к демографической ситуации и здоровью граждан.– (Улыбается.) К сожалению, ни один из них в полной мере не прошел этот тест… И тогда я понял, что [Янукович] – в теплой ванне и явно не соответствует своему статусу.– Тут много факторов: и то, что он как личность остановился в своем развитии, и теплая ванна, в которой он в последние два–три года находился, теряя связь с реальностью, и, непременно, то, что я называю "хватательные инстинкты", – стремление быть олигархом №1 в Украине, в том числе благодаря Семье, в которую входили не только родственники по крови, но и окружение, которое выполняло задания по обогащению. Однозначно, это привело нашу страну к серьезным и трагическим последствиям.Евромайдан – это очень неоднозначное явление – Евромайдан – это очень неоднозначное явление. Я однозначно поддерживал и поддерживаю порыв людей, особенно на первом этапе, которые добивались, чтобы наше государство сделало свой цивилизационный выбор и необратимо интегрировалось в мир, в первую очередь на современных стандартах, начиная с верховенства права, свободы слова, защиты прав человека, качества жизни людей. Но в дальнейшем это превратило Украину в полигон, на котором соревновались глобальные геополитические интересы. И сегодня мы ощущаем, какие серьезные потери мы несем в связи с тем, что Украина теряла свою субъектность (не только во время Евромайдана, эта тенденция была и перед Евромайданом)…– Частично. Не очень интересно…– Он превратился в марионетку. Думаю, что он высказывает не свои собственные мысли.– Суд, независимо от фамилий (будь это Янукович или кто-то другой), я уверен, должен проходить по стандартам, которые мы декларируем: стремление быть правовой, демократической европейской страной. То, что в суде есть довольно большая политическая составляющая, – это понятно. Я надеюсь, что все – и сторона обвинения, и защитники, – понимая свою ответственность, будут действовать жестко по принципу верховенства права. Каким будет окончательное решение? Тяжело комментировать… Но это должно быть решение, которое будет опираться на принцип верховенства права и равенства всех граждан перед законом.– Думаю, однозначно нет. И это не только ситуация с Медведчуком. Это касается Минских соглашений в целом (как Минска-1, так и Минска-2). К сожалению, при всем уважении к людям, которые принимают участие в этом процессе, – они не соответствуют требованиям и полномочиям, которые зафиксированы, в том числе и в законодательстве Украины, с точки зрения международных переговоров и подписания тех или иных соглашений. Те же Минские соглашения, по сути, не прошли никакой процедуры, требуемой законодательством и Конституцией, включая ратификацию в парламенте…Вспоминая тот период, могу сказать, что было стра
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