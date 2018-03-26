|Россия и КНДР собираются построить между собой мост для перевозки грузов
|26.03.2018 07:43
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Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что на данный момент Россию и КНДР соединяет единственный построенный через реку Туманная еще в 1959 году железнодорожный «Мост дружбы». Новый же мост позволит перевозить грузы в значительных объемах.
Примечательно, что на данный момент торговля между КНДР и РФ минимальна из-за действующих санкций, и обе стороны искренне верят, что ситуация изменится в лучшую сторону.
«Предлагаемый РФ мост даже более примечателен в символическом плане, чем экономическом», — считает знаток из Центра исследований внешней политики США Бенджамин Катзефф Сильберштейн.
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