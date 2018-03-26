Несколько погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" детей приехали в Кемерово с учительницей праздновать начало весенних каникул, сообщили РИА новости в школе №1 поселка Трещевский Кемеровской области.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек, между них девять детей. Пострадали 45 человек, пропали без вести десятки человек, в том числе 41 ребенок.

"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об этом узнали только что", — сказал собеседник агентства.

В школе добавили, что пока не знают ничего о судьбе родителей и педагога.

По числу жертв кемеровский пожар — один из семи крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв).

СМИ сообщают о задержании трех человек после масштабного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Задержаны трое, в том числе директор торгового центра", - сказал собеседник агентства.

В оперативном штабе сообщили, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове ликвидирован, начался разбор завалов. Пожарные проливают водой тлеющие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.

Родственники школьников, которые во время пожара оказались заблокированными в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, рассказали, что дети сразу после начала пожара стали звонить близким и прощаться.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"В 16:11, сразу после начала пожара, из кинотеатры звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти, дышать не могу. Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай через одежду". Она говорит: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила" и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает", - рассказала тетя 12-летней Вики.

На дневном сеансе в кемеровском кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в торговом центре "Зимняя вишня". Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей. Им удалось выбраться из горящего здания, поскольку они не стали смотреть детский фильм и пошли гулять по торговому центру.

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