Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что вбросы на выборах президента были «не в пользу кандидата от власти» – по крайней мере в некоторых случаях.

О ходе выборов и подтасовках Памфилова рассказывает в программе телеканала НТВ «Итоги недели». Днем по Москве программу транслировали на далекий Восток, отрывок интервью главы ЦИК приводит ТАСС.

Памфилова, в частности, заявила: «Я не понимаю, чем руководствовались люди, которые занимались вбросами. Их очень немного. У нас есть информация, по крайней мере в нескольких случаях, в том числе, по-моему, и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата».

На чей результат пробовали повлиять махинаторы, глава ЦИК не уточнила.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов.

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