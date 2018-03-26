Пожарные приехали через 30 минут после того, как в торговом центре в российском Кемерово произошло возгорание, рассказала зритель. свидетель рассказала об обстоятельствах пожара в Кемерово Фото: ЕРА "Пожарные приехали только через минут 30. Мы все ждали-ждали, стояли. Единственное первая приехала одна скорая! Не было оповещения, не сработала сигнализация. Не было огнетушителей. Пока не приехали пожарные, никто просто не взял огнетушитель и не начал гасить. Все просто побежали" – отметила девушка.По ее словам, когда возгорание произошло, когда она с друзьями гуляла по торговому центру. Заметив огонь, девушка начала помогать посетителям покинуть горящее здание.Пожар в торговом центре в российском Кемерово вспыхнул 25 марта. Местные власти заявили, что, по предварительной информации, пожар возник в детской батутной комнате и его причиной могло стать неосторожное обращение детей с огнем."Медуза" сообщала, что в здании не сработала пожарная сигнализация, следовательно сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей. Некоторые из них оказались отрезаны от выходов, они прыгали из окон или выбирались на крышу, откуда их спасали пожарные.По данным МЧС РФ, в результате пожара погибли 48 человек. 12 пострадавших остаются в больнице, еще 36 отправлены на амбулаторное лечение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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