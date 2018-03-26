Экс-главу харьковских патрульных Евгения Мельника задержали в во время нарушения правил дорожного движения. Как оказалось прежний чиновник был пьян и пытался скрыться. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским, пишут в группе " оперативный" в Facebook.

"По его словам, он сидел на заднем сиденье, а его автомобиль сам проехал на запрещающий сигнал светофора. Это произошло возле ТРЦ Lavina. Через что за ним и началось преследование."Поездка с ветерком" закончилась аж на улице Рубежовской,передает со ссылкой на .

Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда задержали, оказывал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо. У водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить тест на месте отказался и поехал к врачу-наркологу. Говорит, что знает простой способ как признать протокол недействительным".

"Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения".

По украинскому законодательству за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф и лишение прав. В частности, за первый случай вождения в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 10 200 грн и лишение водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 20 400 грн штрафа и лишение прав на три года.

Тем, кто дважды в год попадался за рулем пьяным и снова совершил аналогичное - штраф в размере 40 800 грн и лишение прав на десять лет.

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