Торговцам сувенирами, которые обосновались в начале Андреевского спуска, дали последний шанс: убрать незаконные киоски и переехать на Аллею художников до 1 апреля, где для них обустроили новые торговые места.

Напомним, ранее власти грозились демонтировать киоски до 1 марта, но снос перенесли, дав возможность предпринимателям вывезти товар. Последние в знак протеста даже пикетировали мэрию, уверяя, что работать на новом месте им будет невыгодно.

«Недовольство со стороны продавцов было, но нам удалось договориться. Они хорошо понимают, что занимать территорию на пересечении Андреев­ского, улиц Владимирской и Десятинной у них нет права, поскольку их киоски находятся там незаконно и портят внешний облик города. До 1 апреля у них есть время, чтобы переехать на Аллею художников, которую мы в этом году полностью реконструировали. Часть из них смогут участвовать в вернисажах на спуске. Место, где находятся киоски, будет благоустроено. Если позволят финансы, там будет восстановлен сквер», — рассказал «Сегодня» глава Подольской РГА Валентин Мондриевский.

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