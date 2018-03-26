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Посольство России в США о деле Скрипаля: У Белого дома есть время, чтобы предотвратить последствия этой фейковой истории
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26.03.2018 08:05
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Отношения Москвы и Вашингтона не должны стать заложниками "явно
срежиссированных сценариев", заявили в пресс-службе посольства
России в США. По данным Bloomberg, американский президент Дональд
Трамп может выслать из страны десятки российских дипломатов в ответ
на отравление в Великобритании бывшего российского разведчика
Сергея Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения на
Скрипаля использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок" Фото: ЕРА "В последние дни
американские СМИ по предложению русофобских кругов в Вашингтоне
запустили еще одну крупномасштабную антироссийскую кампанию. Даже
без намека на доказательства утверждается, что Москва стоит за
отравлением российских граждан – бывшего британского агента
Сергея Скрипаля (осужденного в Москве на 13 лет, отбывшего 5 лет,
проживающего в Англии с 2010 года) и его дочери Юлии. Расследование
еще продолжается, но они уже возложили всю вину на РФ", –
сказано в сообщении.Отмечается, что окончательные выводы должна
сделать Организация по запрещению химического оружия."Все это
абсурдно… Более того, они предлагают наказать Россию. Теперь крайне
важно спокойно и профессионально добраться до истоков трагедии,
придумать совместные шаги, чтобы предотвратить повторение подобных
инцидентов. В этой ситуации мы видим уникальную возможность для
администрации Вашингтона как союзника номер один Даунинг-стрит. В
эти трудные дни младший партнер требует помощи и руководства,
основанных на мудрой сдержанности больше, чем когда-либо", –
продолжили в посольстве.В дипведомстве подчеркнули, что "каждый
выпад против нас будет парирован", а "каждое предложение "наказать
Россию" – это предложение нанести вред себе самому"."У Белого
дома все еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия
этой фейковой истории, чтобы оставить хотя немного позитивных
моментов в российско-американских отношениях. Отношения РФ и США
многослойны. От этого зависит стра
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