В воскресенье вечером, 25 марта, в Киеве трамвай слетел с рельс и въехал в припаркованный Lexus на улице Дмитриевской в Киеве. Об этом сообщает ДТП.Киев.

"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", - усказано в опубликованном сообщении.

Как сообщал svodka.net, трамвай с пассажирами столкнулся с автомобилем Mitsubishi , из-за чего движение трамваев было приостановлено на неопределенное время. Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал.

Кроме этого, в пресс-службе Киевпастранса проин7формировали, с 8:35 в столице заблокировано движение трамваем на маршрутах №14 и 18 по ул. Глыбочицкая, 2, в направлении ул. Старовокзальная в связи с ДТП.

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