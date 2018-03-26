Мужчине, который их сопровождал, удалось спастись

Об этом сообщает Enca .

"Лавина сошла в воскресенье примерно в 17:30 по местному времени и забрала их, когда они были на высоте 2,7 тыс. Метров", - говорится в сообщении.

В результате погибли две женщины 57 и 58 лет. Мужчине, который их сопровождал, удалось спастись. Он безуспешно пытался найти их, прежде чем спуститься с горы, чтобы поднять тревогу.